В Петербурге задержали беглеца от воинского долга. Его ждёт стража

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали военнослужащего, объявленного в федеральный розыск. Его напрасно ждали на службе более месяца.
40-летний житель Калининского района города не разминулся с сотрудниками уголовного розыска неподалёку от пересечения проспектов Культуры и Просвещения накануне около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января.
По предварительным данным, мужчина проходил службу по призыву, в ноябре должен был явиться, но не сделал этого. В декабре был инициирован розыск в рамках возбужденного уголовного дела по статье о самовольном оставлении части или места военной службы. Санкции предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы. Фигурант заочно арестован.
Пока задержанного отправили в изолятор временного содержания. Обстановка должна быть знакома. Ему вменяли угон, угрозу убийством. В 2019 году мужчина получил условный срок за кражи велосипеда, коляски и аккумуляторов из автомобилей.