    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -9

    3 м/с, сев

    755мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.39eur97.87

    В Петербурге задержали беглеца от воинского долга. Его ждёт стража

    7654
    41 комментарий

    В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали военнослужащего, объявленного в федеральный розыск. Его напрасно ждали на службе более месяца.

    40-летний житель Калининского района города не разминулся с сотрудниками уголовного розыска неподалёку от пересечения проспектов Культуры и Просвещения накануне около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 января.

    По предварительным данным, мужчина проходил службу по призыву, в ноябре должен был явиться, но не сделал этого. В декабре был инициирован розыск в рамках возбужденного уголовного дела по статье о самовольном оставлении части или места военной службы. Санкции предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы. Фигурант заочно арестован.

    Пока задержанного отправили в изолятор временного содержания. Обстановка должна быть знакома. Ему вменяли угон, угрозу убийством. В 2019 году мужчина получил условный срок за кражи велосипеда, коляски и аккумуляторов из автомобилей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Уклонение от службыУклонение от службы в армииУклонение от армииУклонение от воинской службыПризывник
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 41

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    41
    close