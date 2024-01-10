В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров по Украине

Прогресса в вопросе переговоров по Украине пока нет, Россия продолжает военную операцию. Об этом 10 января заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по этой мирной формуле Зеленского: комбинация стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России, — очень странный процесс», — отметил он.
По словам представителя Кремля, де-факто действует «юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров».
Кроме того, Песков рассказал, что Владимир Путин несколько раз в сутки общается с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Как отметил пресс-секретарь, министерство и другие ведомства проделали «колоссальную работу по поддержке участников спецоперации, система во многом налажена», однако неизбежны примеры, «когда происходят задержки тех или иных выплат, задержки тех или иных комиссий».
Ранее на встрече Путина с представителями общественности Чукотки поднимался вопрос выплат участникам СВО. Их задержки президент объяснил «бюрократическими сбоями». «Но нужно понять, где конкретно что происходит», — сказал он.