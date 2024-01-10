В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров по Украине

Прогресса в вопросе переговоров по Украине пока нет, Россия продолжает военную операцию. Об этом 10 января заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по этой мирной формуле Зеленского: комбинация стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России, — очень странный процесс», — отметил он.

По словам представителя Кремля, де-факто действует «юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров».