Застройщик Setl Group отказался проводить сделки с банками, которые потребовали от него «субсидии» за льготную ипотеку

Крупнейший в Петербурге застройщик Setl Group публично заявил об отказе работать по новым условиям «субсидирования» ипотечных сделок, которые были заявлены Сбером и другими банками с начала 2024 года. Об этом 10 января «Фонтанке» заявили в компании. Setl стал первым игроком рынка, который открыто вступил в борьбу против «субсидирования».

В корпоративном телеграм-канале агентства «Петербургская недвижимость» (принадлежит Setl Group и сотрудничает с 40 застройщиками) в среду появилось сообщение о приостановке ипотечных сделок со Сбербанком, ВТБ и Альфа-Банком по льготным программам c субсидированием от застройщика. Партнерам рекомендуется подавать заявки в банки, которые работают без субсидирования. Среди них в сообщении указаны Банк «Санкт-Петербург», МТС, Совкомбанк, «Уралсиб», Ак «Барс Банк», Уральский банк реконструкции и развития и другие.

«Мы не согласны с новыми условиями субсидирования ипотеки, из-за которых строящееся жилье становится дороже. Поэтому ищем и находим решения, позволяющие нам и нашим покупателям избежать этого», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Setl Group. Также ситуацию с субсидиями прокомментировали в Банке «Санкт-Петербург». «В БСПБ никогда не было субсидированной ставки и программ с взиманием комиссионного вознаграждения от партнеров. Мы изначально осознавали, что оплата возмещения пониженной ставки, скорее всего, будет производиться за счет дольщика, и намеренно не допускали своего присутствия на рынке субсидированных ставок. Что касается нововведений в части льготной ипотеки, Банк «Санкт-Петербург» на текущий момент рассматривает иной механизм для того, чтобы предложить конкурентоспособные условия рынку. Планируем озвучить условия на следующей неделе», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе кредитной организации.

«На текущий момент бизнес-модель нашего взаимодействия с партнерами не предполагает взимания комиссии за заемщиков, оформивших ипотечный кредит в рамках госпрограмм. Вместе с тем в целях повышения доступности ипотеки мы реализуем с застройщиками партнерские программы, позволяющие дополнительно снизить ипотечную ставку в рамках требований положения Банка России 590-П», — заявил вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Не стал менять условия выдачи ипотеки с господдержкой и Банк ДОМ.РФ. «На текущий момент бизнес-модель нашего взаимодействия с партнерами не предполагает взимания комиссии за заемщиков, оформивших ипотечный кредит в рамках госпрограмм. Вместе с тем в целях повышения доступности ипотеки мы реализуем с застройщиками партнерские программы, позволяющие дополнительно снизить ипотечную ставку в рамках требований положения Банка России 590-П», — заявлял «Фонтанке» вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Правительство РФ решило, что льготная ипотека под 8% годовых должна быть полностью свернута к июлю 2024 года. На фоне этого в конце декабря власти значительно ограничили ее выдачу. В то же время Банк России продолжил ужесточение денежно-кредитной политики и повысил ключевую ставку до 16%. Разрыв между рыночными ипотечными ставками и ставками по льготным программам увеличился.

После этого Сбербанк разослал строителям письмо, в котором заявил, что с 11 января 2024 года будет выдавать займы по льготным госпрограммам, только если строители-партнеры будут платить ему соответствующие «субсидии» в размере от 7,5-11,5%. После новогодних праздников к доминирующему игроку на рынке ипотеки присоединились ВТБ и Альфа Банк.