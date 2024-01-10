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    Судно с российскими туристами затонуло в Таиланде

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    Прогулочный катер Martini, перевозивший российских туристов, затонул в Таиланде. Все пассажиры и члены экипажа Martini спаслись, сообщает 10 января ТАСС со ссылкой на туристическую полицию страны.

    Инцидент произошёл во вторник у берегов острова Пхукет. Предположительно, причиной затопления стало попадание воды в машинное отделение судна.

    «На катере в момент бедствия находились шесть россиян и три таиландца. Все туристы были подобраны прибывшей на место инцидента лодкой Panwa Princess, после чего их доставили в гостиницу», — уточнили в полиции.

    По данным следствия, катер эксплуатировался ненадлежащим образом: на нём не было моториста.

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