В Подмосковье замерзают жители микрорайона Восточный в городе Электросталь. От газовых колонок погибли два человека

Жители микрорайона Восточный подмосковного города Электросталь жалуются на проблемы с отоплением и пытаются привлечь внимание властей, разжигая костры для обогрева на улице. О неблагополучной ситуации с теплом в домах стало известно еще в декабре 2023 года, но в начале 2024-го из-за аномальных морозов проблема обострилась, пишет 9 января MSK1.RU.

Жительница дома № 30 по Октябрьской улице рассказала журналистам, что им приходится обогреваться теплом от газовых духовок. В результате этого, по ее словам, в Восточном микрорайоне погибли два человека.



По ее словам, без отопления остались 40 тысяч жителей микрорайона, а синоптики при этом обещают новую волну холодов. Холодные квартиры, говорит женщина, можно согреть только теплом от газовых плит, но находиться рядом с ними целый день невозможно. «Наша администрация прислала онлайн-предупреждение, чтобы были аккуратны с газом, что действительно от него погибли», — говорит она.



6 января в официальной группе администрации Электростали появилось два сообщения, в которых жителей призывают быть осторожными с газом. В одном из них говорится, что из-за работы газовых колонок скончались два человека.



Глава городского округа Электросталь Инна Волкова на своей странице во «ВКонтакте» написала, что еще 11 декабря 2023 года из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» ввели режим ЧС. Позже на ней промыли котлы и отремонтировали насос. А с 1 января 2024 года котельную передали «Электростальскому центру услуг».

Ранее сообщалось, что после коммунального коллапса в микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», а также заместитель главы администрации городского округа Подольска.



4 января на частной котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая отапливала микрорайон Климовск, произошла авария. В результате без отопления остались 170 домов и социальные учреждения. Только через два дня котлы начали запускать, а теплотрассу пришлось прокладывать заново. Владельцы котельной не захотели выходить на связь с властями и скрылись, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

