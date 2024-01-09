    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, с-з

    761мм

    98%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.4eur98.98

    В Подмосковье замерзают жители микрорайона Восточный в городе Электросталь. От газовых колонок погибли два человека

    4547
    31 комментарий

    Жители микрорайона Восточный подмосковного города Электросталь жалуются на проблемы с отоплением и пытаются привлечь внимание властей, разжигая костры для обогрева на улице. О неблагополучной ситуации с теплом в домах стало известно еще в декабре 2023 года, но в начале 2024-го из-за аномальных морозов проблема обострилась, пишет 9 января MSK1.RU.

    Жительница дома № 30 по Октябрьской улице рассказала журналистам, что им приходится обогреваться теплом от газовых духовок. В результате этого, по ее словам, в Восточном микрорайоне погибли два человека.

    По ее словам, без отопления остались 40 тысяч жителей микрорайона, а синоптики при этом обещают новую волну холодов. Холодные квартиры, говорит женщина, можно согреть только теплом от газовых плит, но находиться рядом с ними целый день невозможно. «Наша администрация прислала онлайн-предупреждение, чтобы были аккуратны с газом, что действительно от него погибли», — говорит она.

    6 января в официальной группе администрации Электростали появилось два сообщения, в которых жителей призывают быть осторожными с газом. В одном из них говорится, что из-за работы газовых колонок скончались два человека.

    Глава городского округа Электросталь Инна Волкова на своей странице во «ВКонтакте» написала, что еще 11 декабря 2023 года из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» ввели режим ЧС. Позже на ней промыли котлы и отремонтировали насос. А с 1 января 2024 года котельную передали «Электростальскому центру услуг».

    Ранее сообщалось, что после коммунального коллапса в микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», а также заместитель главы администрации городского округа Подольска.

    4 января на частной котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая отапливала микрорайон Климовск, произошла авария. В результате без отопления остались 170 домов и социальные учреждения. Только через два дня котлы начали запускать, а теплотрассу пришлось прокладывать заново. Владельцы котельной не захотели выходить на связь с властями и скрылись, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    9 января стало известно, что котельная в подмосковном Подольске, авария на которой привела к отключению тепла в 174 домах, будет национализирована вместе с заводом, частью которого она является. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 31

    Гость10 Янв 2024 в 00:50
    Это Гойда!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close