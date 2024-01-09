Путин распорядился национализировать патронный завод после аварии на котельной в Подольске

Котельная в подмосковном Подольске, авария на которой привела к отключению тепла в 174 домах, будет национализирована вместе с заводом, частью которого она является. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Его заявление опубликовало региональное информагентство Московской области.

«Остановка котельной, а особенно заморозка, предполагает очень сложные мероприятия и оперативные. По решению президента, сегодня запущен процесс национализации этого завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.