Путин распорядился национализировать патронный завод после аварии на котельной в Подольске

Котельная в подмосковном Подольске, авария на которой привела к отключению тепла в 174 домах, будет национализирована вместе с заводом, частью которого она является. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Его заявление опубликовало региональное информагентство Московской области.
«Остановка котельной, а особенно заморозка, предполагает очень сложные мероприятия и оперативные. По решению президента, сегодня запущен процесс национализации этого завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Котельная, на которой произошла аварийная остановка, принадлежит Климовскому специализированному патронному заводу имени Андропова. С 1990-х это закрытое акционерное общество, его предприятие производит боеприпасы и оружие.
Экстренное отключение тепла в Подольске, ставшее поводом для национализации завода, произошло 4 января. Без тепла остались порядка 150 тысяч человек. Коммунальная авария затронула не только жилые дома, но и больницу. С 5 января в городе был введён режим ЧС локального характера. Работы по восстановлению теплоснабжения растянулись на несколько дней из-за замерзания труб.
Утром 9 января были задержаны начальник котельной, генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», а также заместитель главы администрации городского округа Подольска. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.