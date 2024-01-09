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    Онколог Бернацкий объяснил, почему от растворимого кофе надо отказаться раз и навсегда

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    Если вы в целях экономии времени пьете растворимый кофе, то после объяснений врача это желание, скорее всего, отпадет напрочь. Гастроэнтеролог-онколог рассказал, как могут меняться свойства напитка и как его правильно пить, чтобы получить максимум пользы.

    Артур Бернацкий — гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

    Все дело в эфирных маслах

    «Кофе содержит много веществ, в основном кофеин, а также около шести органических кислот, витамины группы B, магний. Поэтому, если оценивать по составу, кофе можно считать полезным напитком», — говорит Артур Бернацкий.

    Кофейные зерна проходят специальный этап обработки — их обжаривают. В результате из зерен выделяются эфирные масла, меняются химическая структура продукта и его свойства. Именно за счет эфирных масел кофе и становится полезным, ведь эфир, по сути, мощный антиоксидант.

    Антиоксиданты помогают:

    • снижать окислительный стресс организма;
    • бороться с радикалами, которые образуются в процессе неправильного обмена веществ;
    • улучшать метаболизм;
    • восстановить печень;
    • держать организм в тонусе.

    Важно помнить, что польза и вред кофе определяется его дозировкой.

    «Это связано с индивидуальностью организма. Кто-то может выпить пять чашек и при этом чувствовать себя хорошо, а кто-то выпьет чашку эспрессо, и у него уже голова кружится. Это связано с чувствительностью рецепторов к кофеину», — говорит Артур Бернацкий.

    Если человек выпьет слишком много кофе, то у него возникнет так называемое «кофеиновое отравление». Отсюда вытекает ряд неприятных симптомов:

    • головокружение;
    • тошнота;
    • одышка;
    • общая слабость;
    • повышенное потоотделение.

    Кофеиновое отравление наносит вред организму, идет выброс большого количества адреналина, снижается уровень серотонина.

    Растворимый кофе — опасный и бесполезный

    Казалось бы, растворимый кофе — это находка для тех, у кого нет времени заваривать натуральный кофе. Но здесь все не так просто.

    «Кофе содержит такое вещество — теобромин. Вот есть возбудитель — кофеин, а есть подавитель — теобромин. В растворимом кофе практически нет кофеина, в нем есть теобромин. Люди, которые пьют тот же кофе «три в одном», не тонизируются, а засыпают», — говорит врач.

    Когда водители пили растворимый кофе, они частенько засыпали за рулем: эффекта бодрости ноль. Поэтому его даже запретили продавать на заправках.

    Растворимый кофе делают следующим образом:

    • напиток заваривают;
    • жидкость после высушивают;
    • в процессе сушки кофеин и эфирные масла полностью испаряются.

    Остаются кофейная кислота и теобромин, и никакого полезного действия у этого напитка нет. Это суррогат, как и кофе без кофеина, — никаких положительных воздействий на организм.

    Как правильно готовить кофе

    Чтобы напиток бодрил, его нужно правильно заваривать. Если вы хотите получить от кофе максимум пользы, то лучше выбирать продукт мелкого помола, а варить его в турке. Кроме того, надо понимать, что чем сильнее степень обжарки, тем активнее эфирные масла и больше эффект от напитка.

    Если говорить о кофемашинах, то здесь все индивидуально: у каждого прибора свои настройки, разная температура и давление. Эти показатели влияют на свойства напитка.

    «Молоко или сливки меняют свойства кофе, потому что напиток вступает в реакцию со всеми белками, которые в него добавляют. В кишечнике эта реакция проявляется в виде брожения, при этом полезные свойства снижаются в разы. Добавки убивают полезные свойства процентов на пятьдесят. Поэтому желательно пить только чистый кофе», — говорит врач.

    Кому нельзя пить кофе

    Здесь стоит обратить внимание именно на кофе с молоком или сливками. Из-за такого сочетания в ЖКТ начинается брожение, там активно развивается патогенная микрофлора.

    Поэтому ограничить потребление напитка стоит людям с:

    • эрозийным гастритом;
    • язвой желудка;
    • язвой двенадцатиперстной кишки;
    • хроническим панкреатитом в стадии обострения;
    • камнями в желчном пузыре.

    «Если есть онкологическое заболевание желудочно-кишечного тракта, то в период химиотерапии и лучевой терапии мы запрещаем пить кофе. Но если у пациента другое онкологическое заболевание, не относящееся к ЖКТ, то прямого противопоказания нет. В отличие от алкоголя кофе действует гораздо мягче, улучшает кровоснабжение, трофику тканей. Однако все дело в дозировке», — заключил врач.

    Софья Хромова, «Доктор Питер»

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