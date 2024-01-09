Онколог Бернацкий объяснил, почему от растворимого кофе надо отказаться раз и навсегда

Если вы в целях экономии времени пьете растворимый кофе, то после объяснений врача это желание, скорее всего, отпадет напрочь. Гастроэнтеролог-онколог рассказал, как могут меняться свойства напитка и как его правильно пить, чтобы получить максимум пользы.

Артур Бернацкий — гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Все дело в эфирных маслах «Кофе содержит много веществ, в основном кофеин, а также около шести органических кислот, витамины группы B, магний. Поэтому, если оценивать по составу, кофе можно считать полезным напитком», — говорит Артур Бернацкий.



Кофейные зерна проходят специальный этап обработки — их обжаривают. В результате из зерен выделяются эфирные масла, меняются химическая структура продукта и его свойства. Именно за счет эфирных масел кофе и становится полезным, ведь эфир, по сути, мощный антиоксидант.



Антиоксиданты помогают:

снижать окислительный стресс организма;

бороться с радикалами, которые образуются в процессе неправильного обмена веществ;

улучшать метаболизм;

восстановить печень;

держать организм в тонусе. Важно помнить, что польза и вред кофе определяется его дозировкой.



«Это связано с индивидуальностью организма. Кто-то может выпить пять чашек и при этом чувствовать себя хорошо, а кто-то выпьет чашку эспрессо, и у него уже голова кружится. Это связано с чувствительностью рецепторов к кофеину», — говорит Артур Бернацкий.

Если человек выпьет слишком много кофе, то у него возникнет так называемое «кофеиновое отравление». Отсюда вытекает ряд неприятных симптомов:

головокружение;

тошнота;

одышка;

общая слабость;

повышенное потоотделение. Кофеиновое отравление наносит вред организму, идет выброс большого количества адреналина, снижается уровень серотонина.



Растворимый кофе — опасный и бесполезный Казалось бы, растворимый кофе — это находка для тех, у кого нет времени заваривать натуральный кофе. Но здесь все не так просто.

«Кофе содержит такое вещество — теобромин. Вот есть возбудитель — кофеин, а есть подавитель — теобромин. В растворимом кофе практически нет кофеина, в нем есть теобромин. Люди, которые пьют тот же кофе «три в одном», не тонизируются, а засыпают», — говорит врач.

Когда водители пили растворимый кофе, они частенько засыпали за рулем: эффекта бодрости ноль. Поэтому его даже запретили продавать на заправках.



Растворимый кофе делают следующим образом:

напиток заваривают;

жидкость после высушивают;

в процессе сушки кофеин и эфирные масла полностью испаряются.

Остаются кофейная кислота и теобромин, и никакого полезного действия у этого напитка нет. Это суррогат, как и кофе без кофеина, — никаких положительных воздействий на организм.

Как правильно готовить кофе Чтобы напиток бодрил, его нужно правильно заваривать. Если вы хотите получить от кофе максимум пользы, то лучше выбирать продукт мелкого помола, а варить его в турке. Кроме того, надо понимать, что чем сильнее степень обжарки, тем активнее эфирные масла и больше эффект от напитка.

Если говорить о кофемашинах, то здесь все индивидуально: у каждого прибора свои настройки, разная температура и давление. Эти показатели влияют на свойства напитка.

«Молоко или сливки меняют свойства кофе, потому что напиток вступает в реакцию со всеми белками, которые в него добавляют. В кишечнике эта реакция проявляется в виде брожения, при этом полезные свойства снижаются в разы. Добавки убивают полезные свойства процентов на пятьдесят. Поэтому желательно пить только чистый кофе», — говорит врач.



Кому нельзя пить кофе Здесь стоит обратить внимание именно на кофе с молоком или сливками. Из-за такого сочетания в ЖКТ начинается брожение, там активно развивается патогенная микрофлора.

Поэтому ограничить потребление напитка стоит людям с:

эрозийным гастритом;

язвой желудка;

язвой двенадцатиперстной кишки;

хроническим панкреатитом в стадии обострения;

камнями в желчном пузыре.