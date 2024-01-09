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    Кино

    Уэс Андерсон начнет весной съемки кино про шпионаж с Бенисио дель Торо «в каждом кадре»

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    По данным источников издания World of Reel, режиссер Уэс Андерсон намерен уже через несколько месяцев — предположительно, в конце весны, — приступить к съемкам своего нового фильма. Уже примерно известен актерский состав картины — мастер пообещал, что там будет Бенисио дель Торо «в каждом кадре». Также в фильме снимется Майкл Сера и, возможно — предполагает издание, — Билл Мюррей. Правда, другое издание — The Film Stage — вместо Мюррея называло Джеффа Голдблюма («Парк юрского периода», «День независимости», «Отель «Гранд Будапешт»).

    Однако, судя по всему, будет в картине и дама (кто ее сыграет — пока неизвестно): речь в фильме идет «о шпионаже, об отношениях отца и дочери, причем, «в довольно мрачном тоне». Сценарий нового фильма уже готов, соавтором Андерсона по нему стал Роман Коппола.

    Изначально съемки картины планировалось начать минувшей осенью, но производство было задержано из-за забастовок. А если брать более глобально, то Андерсон задумывал картину еще в прошлом десятилетии — но только теперь «заставил себя взяться» за эту работу.

    Это будет уже тринадцатый фильм Уэса Андерсона, снявшего такие ленты, как «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», «Королевство полной луны», «Отель «Гранд Будапешт»» и «Французский вестник».

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