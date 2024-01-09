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    Приморское шоссе ограничат для проезда до конца апреля

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    Работы на коммуникациях с 10 января добавят дорожных ограничений в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском и Курортном. В том числе на несколько месяцев изменится схема движения на участке Приморского шоссе.

    До 15 января будет ограничено движение транспорта у дома 43–45 по улице Шкапина, сообщает 9 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут прокладывать теплосеть.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 24 января для строительства газопровода перекроют проезд по Ярославскому проспекту от улицы Сергея Марго до Громовской улицы. Объехать участок можно будет по Мышкинской и Олонецкой улицам, Костромскому проспекту и Громовской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 20 апреля ограничат движение по Приморскому шоссе от Новодеревенской улицы до Чудного переулка в поселке Репино. Там будут прокладывать канализацию.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Зеленогорске до 5 марта ограничат проезд у дома 2 по Вокзальной улице. Причиной станет строительство инженерных сетей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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