Приморское шоссе ограничат для проезда до конца апреля

Работы на коммуникациях с 10 января добавят дорожных ограничений в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском и Курортном. В том числе на несколько месяцев изменится схема движения на участке Приморского шоссе.
До 15 января будет ограничено движение транспорта у
До 24 января для строительства газопровода перекроют проезд по Ярославскому проспекту от улицы Сергея Марго до Громовской улицы. Объехать участок можно будет по Мышкинской и Олонецкой улицам, Костромскому проспекту и Громовской улице.
До 20 апреля ограничат движение по Приморскому шоссе от Новодеревенской улицы до Чудного переулка в поселке Репино. Там будут прокладывать канализацию.
А в Зеленогорске до 5 марта ограничат проезд у