Приморское шоссе ограничат для проезда до конца апреля

Работы на коммуникациях с 10 января добавят дорожных ограничений в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Выборгском и Курортном. В том числе на несколько месяцев изменится схема движения на участке Приморского шоссе.



До 15 января будет ограничено движение транспорта у дома 43–45 по улице Шкапина, сообщает 9 января пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут прокладывать теплосеть.