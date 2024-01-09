    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -7

    6 м/с, зап

    760мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    Полиция объявила в розыск Михаила Ходорковского*

    2462
    18 комментариев

    Бизнесмен Михаил Ходорковский* объявлен в розыск по уголовному делу о военных фейках. Карточка на его имя появилась в базе МВД РФ 9 января. В ней указано о необходимости удаления старой информации о розыске, от 2015 года.

    Дело о фейках против российской армии было возбуждено в отношении Ходорковского в сентябре прошлого года, пишет ТАСС. Поводом якобы послужили его комментарии о выплатах погибшим бойцам.

    В 2015 году бизнесмена объявляли в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина. За две года до этого Ходорковский вышел из колонии через помилование Путиным. Наказание он отбывал по делу ЮКОСа: с 1995 по 2003 год он возглавлял компанию. В конце 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не жалеет о своем решении помиловать Ходорковского.

    *Внесен Минюстом в перечень лиц, выполняющих функции иноагента в России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Михаил Ходорковский
    ЛАЙК2
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close