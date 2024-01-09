Полиция объявила в розыск Михаила Ходорковского*

Бизнесмен Михаил Ходорковский* объявлен в розыск по уголовному делу о военных фейках. Карточка на его имя появилась в базе МВД РФ 9 января. В ней указано о необходимости удаления старой информации о розыске, от 2015 года.



Дело о фейках против российской армии было возбуждено в отношении Ходорковского в сентябре прошлого года, пишет ТАСС. Поводом якобы послужили его комментарии о выплатах погибшим бойцам.



В 2015 году бизнесмена объявляли в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина. За две года до этого Ходорковский вышел из колонии через помилование Путиным. Наказание он отбывал по делу ЮКОСа: с 1995 по 2003 год он возглавлял компанию. В конце 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не жалеет о своем решении помиловать Ходорковского.

