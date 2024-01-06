Под Ломоносовом продолжают тушить свалку, горящую с прошлого года

На несанкционированной свалке в районе съезда с КАД к деревне Низино в Ломоносовском районе Ленобласти продолжается борьба с последствиями прошлогоднего пожара. На десятый день началась рекультивация тлеющих отходов. Об этом сообщает 6 января 47news.



Фото: предоставлено администрацией Низинского поселения Поделиться Поделиться





Как рассказала изданию глава администрации Низинского поселения Елена Клухина, самосвалы продолжают выгружать из кузова грунт на тлеющую массу. В условиях сильных морозов мусор нужно растащить, дать ему остыть и только потом засыпать. Это займет несколько дней.



Фото: предоставлено администрацией Низинского поселения Поделиться Поделиться





«Нужно еще отследить качество грунта, который везут. Чтобы в нем не было новых фракций строительных отходов», — рассказала глава администрации поселения.



Ранее организаторы рекультивации заявляли о 5 тыс. кубометров материалов для тушения свалки, пока объемы остались прежними. Если исходить из того, что кузов одного самосвала принимает 20 кубометров, на территории ждут 250 грузовиков. Не исключено, что справятся и меньшим объемом. На месте продолжают дежурить сотрудники МЧС, местной администрации, также ожидается проверка Роспотребнадзора.



Свалка около деревни Низино загорелась 27 декабря. Жители деревни Сашино практически сразу после пожара начали жаловаться на неприятный химический запах. Эконадзор и раньше обращал внимание на эту несанкционированную свалку. Справиться с ней не помогли ни проверки, ни изъятие техники, как и постановления об административных правонарушениях, которые получали водители, незаконно сбрасывавшие здесь отходы. Несмотря на мороз, свалка распространяет на километры вокруг едкий химический запах, на который жалуются местные жители.



СК Ленобласти проводит проверку, председатель Александр Бастрыкин уже ждет доклад о ситуации. По данным информационного центра СК России, проверку контролирует центральный аппарат ведомства.

