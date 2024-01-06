Главе Федерации биатлона Петербурга предлагали стать киллером за 10 тысяч долларов

Двукратному олимпийскому чемпиону, президенту Федерации биатлона Петербурга Дмитрию Васильеву после окончания карьеры предлагали совершить заказное убийство. В интервью РИА Новости 6 декабря он признался, что заказчик был готов заплатить ему 10 тысяч долларов.



«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов», — рассказал Васильев.



«Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня», — добавил он.