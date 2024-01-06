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    Главе Федерации биатлона Петербурга предлагали стать киллером за 10 тысяч долларов

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    Двукратному олимпийскому чемпиону, президенту Федерации биатлона Петербурга Дмитрию Васильеву после окончания карьеры предлагали совершить заказное убийство. В интервью РИА Новости 6 декабря он признался, что заказчик был готов заплатить ему 10 тысяч долларов.

    «Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов», — рассказал Васильев.

    «Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня», — добавил он.

    По его словам, он отказался и перестал общаться с тем человеком, который это предложил. Васильев не стал называть имя этого человека, но добавил, что это бывший спортсмен, которого уже нет в живых.

    Дмитрий Васильев — двукратный олимпийский чемпион в эстафете 4 на 7,5 км (1984, 1988), чемпион мира 1986 года в этом же виде соревнований. Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону (1984), мастер спорта СССР по лыжным гонкам. На сегодняшний день возглавляет Федерацию биатлона Петербурга и детско-юношескую спортивную школу №3 Калининского района Петербурга.

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    БиатлонКриминал
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