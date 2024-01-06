Мужчине проломили голову в баре на севере Петербурга. Он скончался, его оппонент задержан

Пьяная драка в баре на севере Петербурга закончилась смертью и уголовным делом. Один участник конфликта умер в больнице, его оппонента задержали. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 января.



Драка между двумя мужчинами завязалась в баре на проспекте Просвещения поздно вечером 4 января. Что стало причиной конфликта, неизвестно, однако после этого 61-летнему участнику понадобилась медицинская помощь. Посетители заведения вызвали скорую, петербуржца госпитализировали. По данным «Фонтанки», у него обнаружили открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, внутричерепную гематому, перелом основания черепа. Пострадавший скончался после госпитализации.

