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    Мужчине проломили голову в баре на севере Петербурга. Он скончался, его оппонент задержан

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    43 комментария

    Пьяная драка в баре на севере Петербурга закончилась смертью и уголовным делом. Один участник конфликта умер в больнице, его оппонента задержали. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 января.

    Драка между двумя мужчинами завязалась в баре на проспекте Просвещения поздно вечером 4 января. Что стало причиной конфликта, неизвестно, однако после этого 61-летнему участнику понадобилась медицинская помощь. Посетители заведения вызвали скорую, петербуржца госпитализировали. По данным «Фонтанки», у него обнаружили открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, внутричерепную гематому, перелом основания черепа. Пострадавший скончался после госпитализации.

    Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался ранее не судимый 41-летний житель Выборгского района Петербурга. По информации «Фонтанки», мужчина — уроженец Красноярского края, работает программистом в компании по разработке видеоигр.

    Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

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    Комментарии 43

    27564035606 Янв 2024 в 14:24
    Погромист
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