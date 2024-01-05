Куда пойти 5 января в Петербурге: фиалки, «Рождественская сказка» в Мариинском, Хабиб

Трудно себе представить, как на таком морозе создавать цветочный оазис, однако в ДК Ленсовета это случилось: там проходит регулярная выставка фиалок клуба коллекционеров «Фиалки на Неве» под названием «Зимнее чудо». Вход на нее свободный, чтобы найти — поднимитесь на третий этаж, выставка работает до 19:00. Если хотите что-то покупать — берите с собой термосумку и утеплители.



В Большом Итальянском просвете Эрмитажа сегодня — концерт. В 21:00 к публике выйдет камерный оркестр «Дивертисмент» и исполнит Третий и Шестой Бранденбургские концерты Баха. 6+

