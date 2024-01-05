Куда пойти 5 января в Петербурге: фиалки, «Рождественская сказка» в Мариинском, Хабиб

Трудно себе представить, как на таком морозе создавать цветочный оазис, однако в ДК Ленсовета это случилось: там проходит регулярная выставка фиалок клуба коллекционеров «Фиалки на Неве» под названием «Зимнее чудо». Вход на нее свободный, чтобы найти — поднимитесь на третий этаж, выставка работает до 19:00. Если хотите что-то покупать — берите с собой термосумку и утеплители.
В Большом Итальянском просвете Эрмитажа сегодня — концерт. В 21:00 к публике выйдет камерный оркестр «Дивертисмент» и исполнит Третий и Шестой Бранденбургские концерты Баха. 6+
Скоро Рождество, и ему посвящена выставка «Рождество у Набокова». В столовой особняка на Большой Морской особую атмосферу, отсылающую во времена писателя, создала художница Мария Гадалова. Выставку можно смотреть в течение всего дня, а в 18:00 придет автор, и детям 8–10 лет расскажут о традициях этого праздника.
Еще одна «Рождественская сказка» ждет своих слушателей на Новой сцене Мариинского театра — так называется опера Родиона Щедрина. Послушать ее сегодня можно дважды — в 14:00 и в 19:00. Днем партию Замарашки исполняет Пелагея Куренная, вечером — Кристина Гонца. 6+
Также два концерта сегодня дает «Чижик-джаз-квартет» в Клубе Игоря Бутмана — в 16:00 и в 20:30. Прозвучит праздничная программа классики в джазовой обработке. Действует дресс-код. 18+
Неожиданно, в Доме молодежи «Царскосельский» в 17:00 запланирован концерт поп-звезды Хабиба, исполнителя хита «Ягода-малинка». 0+
А в «Космонавте» в 20:00 концерт дает ретро-оркестр «Пролетарское танго». В программе — советские шлягеры, а также авторские песни в той же стилистике. 16+