Дала сдачи вплотную с полицией. За насилие над школьницей в Петербурге арестован мигрант

Петербургский суд арестовал гражданина Узбекистана. В его уголовном деле поместились в чем-то символические факты: новогодняя ночь, центр города, попытка изнасилования несовершеннолетней, редкая агрессия жертвы, незаконная миграция и само место — чуть ли не в соседней парадной с отделом полиции.
К вечеру 2 января Куйбышевский районный суд арестовал
Несовершеннолетнюю он встретил на лестнице
К вечеру 1 января подозреваемого задержал уголовный розыск. Оказалось, что на территории РФ он находится без регистрации, а проживает в строительном вагончике возле того же
Трудно не заметить, что это соседний дом от