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    Дала сдачи вплотную с полицией. За насилие над школьницей в Петербурге арестован мигрант

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    Петербургский суд арестовал гражданина Узбекистана. В его уголовном деле поместились в чем-то символические факты: новогодняя ночь, центр города, попытка изнасилования несовершеннолетней, редкая агрессия жертвы, незаконная миграция и само место — чуть ли не в соседней парадной с отделом полиции.

    К вечеру 2 января Куйбышевский районный суд арестовал 41-летнего гражданина Узбекистана. Следственный комитет Центрального района вменил ему покушение на изнасилование и сексуальные домогательства в отношении 16-летней петербурженки. По информации «Фонтанки», нападение произошло в ночь на 1 января 2024 года.

    Несовершеннолетнюю он встретил на лестнице дома 16 по Звенигородской улице. По версии следствия, вначале девушку пытался душить, затем сдирать одежду (прочие его действия подробно описаны следователем, но они избыточны для новости). Девушка же дала столь агрессивный отпор, что смогла нанести ему легкие повреждения и сбежать.

    К вечеру 1 января подозреваемого задержал уголовный розыск. Оказалось, что на территории РФ он находится без регистрации, а проживает в строительном вагончике возле того же дома 16 по Звенигородской.

    Трудно не заметить, что это соседний дом от здания 28 отдела полиции Центрального района.

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