Дала сдачи вплотную с полицией. За насилие над школьницей в Петербурге арестован мигрант

Петербургский суд арестовал гражданина Узбекистана. В его уголовном деле поместились в чем-то символические факты: новогодняя ночь, центр города, попытка изнасилования несовершеннолетней, редкая агрессия жертвы, незаконная миграция и само место — чуть ли не в соседней парадной с отделом полиции.



К вечеру 2 января Куйбышевский районный суд арестовал 41-летнего гражданина Узбекистана. Следственный комитет Центрального района вменил ему покушение на изнасилование и сексуальные домогательства в отношении 16-летней петербурженки. По информации «Фонтанки», нападение произошло в ночь на 1 января 2024 года.

