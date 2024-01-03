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    Неприятного москвича задержали в аэропорту Минводы. Он сломал руку бортпроводнику и грубил полицейским

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    В аэропорту Минеральные Воды полицию вызвали прямо к борту самолета, прибывшего из Москвы, сообщает 3 января портал МВД МЕДИА. На борту оказался буйный пассажир, который испортил перелет всем остальным.

    Оказалось, 41-летний житель Москвы во время полета пил алкоголь и матерился, провоцировал конфликты с другими пассажирами.

    Бортпроводник сделал гражданину замечание, после чего тот начал потасовку и сломал проводнику кисть руки.

    Агрессивный пассажир был доставлен в отдел полиции. Там он продолжал вести себя грубо. На записи слышно, как он оскорбляет сотрудников.

    МВД России

    В отношении пассажира сотрудниками следственного отдела Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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