Неприятного москвича задержали в аэропорту Минводы. Он сломал руку бортпроводнику и грубил полицейским

В аэропорту Минеральные Воды полицию вызвали прямо к борту самолета, прибывшего из Москвы, сообщает 3 января портал МВД МЕДИА. На борту оказался буйный пассажир, который испортил перелет всем остальным.



Оказалось, 41-летний житель Москвы во время полета пил алкоголь и матерился, провоцировал конфликты с другими пассажирами.



Бортпроводник сделал гражданину замечание, после чего тот начал потасовку и сломал проводнику кисть руки.



Агрессивный пассажир был доставлен в отдел полиции. Там он продолжал вести себя грубо. На записи слышно, как он оскорбляет сотрудников.