Куда пойти в Петербурге 3 января: ананасы, «Светлый путь» и Metal Ёлка

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В такой холод из окружающей реальности хочется сбежать куда-нибудь подальше, и для этого прекрасно подойдут субтропики. Ботанический сад уже вовсю принимает посетителей, и там сейчас проходит фестиваль «Новый Ботанический год» (0+). Он включает выставку представителей семейства бромелиевых «Между небом и землёй» в Зелёном домике (если вы не знаете, что за бромелиевые, — то самый известный их представитель — это ананас), посещение Ботанического музея и прогулку по оранжерейному маршруту (сегодня — субтропическому) с семейным квестом (4+) «Новогодние каникулы Муравьишки». Билеты есть, для взрослых стоят 700 рублей, льготникам — по 500. Вход на маршрут с 11:00 до 16:30, выставка и музей работают до 17:00.



Днем можно сходить в Дом Кино. Там последнюю неделю в прокате итальянская докудрама «Помпеи: Город грехов» с Изабеллой Росселини (18+) — рассказ об одном из самых известных археологических мест в мире. Начало в 17:20, сеанс в большом зале.



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Если деньги — не проблема, тогда можно вечером пойти на недавнюю премьеру балета «Светлый ручей» (6+) на музыку Шостаковича в Михайловском театре. На оба сегодняшних представления еще есть билеты, правда, от 6 тысяч рублей. В 13:00 Зину, жену агронома Петра, танцует Валерия Запасникова, в 18:00 — Приска Цайзель.



В ДК имени Ленсовета выступает Евгений Дятлов (6+). Начало в 19:00, билеты от 1 000 рублей.

