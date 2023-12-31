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    В Петербурге к Новому году украсили Чижика на Фонтанке

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    В Петербурге к Новому году украсили памятник Чижику-пыжику на Фонтанке. Варежки и цветные огоньки птичке организовали горожане.

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    Как рассказал «Фонтанке» 31 декабря Вячеслав Чижик, основатель торгового дома «Чижик-Пыжик» и владелец одноименной торговой марки, он вместе с друзьями уже три года подряд украшает скульптуру. «Каждый раз убирают, но ничего страшного», — говорит он.

    По его словам, к другим праздникам они также пытаются украшать знаменитого петербургского Чижика.

    Вячеслав Чижик несколько лет назад зарегистрировал торговый бренд и выпускает сувенирную продукцию, созвучную своей фамилии и петербургскому символу.

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