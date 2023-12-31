В Петербурге к Новому году украсили Чижика на Фонтанке

В Петербурге к Новому году украсили памятник Чижику-пыжику на Фонтанке. Варежки и цветные огоньки птичке организовали горожане.
Как рассказал «Фонтанке» 31 декабря Вячеслав Чижик, основатель торгового дома «Чижик-Пыжик» и владелец одноименной торговой марки, он вместе с друзьями уже три года подряд украшает скульптуру. «Каждый раз убирают, но ничего страшного», — говорит он.
По его словам, к другим праздникам они также пытаются украшать знаменитого петербургского Чижика.
Вячеслав Чижик несколько лет назад зарегистрировал торговый бренд и выпускает сувенирную продукцию, созвучную своей фамилии и петербургскому символу.