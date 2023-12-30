Участница телешоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свои похороны. Так она хотела рассказать о вреде наркотиков

Звезда телевизионного шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свои похороны. Об этом 30 декабря рассказало издание Starhit со ссылкой на видео, в котором девушка декламирует стихи на фоне кладбища, сжигает свое фото и объясняет причины своего поступка.
Сообщения о «смерти» Янголенко появились 22 декабря, но официальных подтверждений не было. После несколько СМИ рассказали, что в Петербурге прошли похороны девушки и опубликованы снимки креста с ее фотографией. В качестве причины смерти называлось употребление запрещенных веществ. Однако некоторые коллеги, включая другую участницу шоу «Пацанки» Валерию Вакарчук, предупреждали, что информация может оказаться недостоверной.
По словам Янголенко, инсценировка была частью социального проекта о вреде наркотиков. «Эта история была про то, как пагубно может отразиться история употребления запрещенных веществ на здоровье и организме, к чему это вообще все может привести. Огромное наставление и рекомендация: цените, любите, делайте и не позволяйте такой ужасной и опасной вещи как наркотики поместить вас сюда», — говорит она на видео.