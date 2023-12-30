Участница телешоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свои похороны. Так она хотела рассказать о вреде наркотиков

Звезда телевизионного шоу «Пацанки» Диана Янголенко инсценировала свои похороны. Об этом 30 декабря рассказало издание Starhit со ссылкой на видео, в котором девушка декламирует стихи на фоне кладбища, сжигает свое фото и объясняет причины своего поступка.



Сообщения о «смерти» Янголенко появились 22 декабря, но официальных подтверждений не было. После несколько СМИ рассказали, что в Петербурге прошли похороны девушки и опубликованы снимки креста с ее фотографией. В качестве причины смерти называлось употребление запрещенных веществ. Однако некоторые коллеги, включая другую участницу шоу «Пацанки» Валерию Вакарчук, предупреждали, что информация может оказаться недостоверной.

