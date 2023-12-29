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    «Балтика» просит российские власти помочь защитить ее бренды в дружественных странах

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    Руководство пивоваренной компании «Балтика», активы которой в этом году были переданы во временное управление Росимуществу, просит власти помочь защитить свои бренды в дружественных России странах. Об этом 29 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо первого вице-президента компании Александра Дедегкаева руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.

    Согласно изложенному тексту, компания просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств — членов СНГ (Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них «Балтика» и связанные с этой маркой названия.

    Причиной обращения стало то, что еще 19 июля представители «Балтики» без участия ее президента Таймураза Боллоева по поручению Carlsberg подписали соглашения о переводе прав на данный товарный знак на аффилированные с датским холдингом фирмы (ООО «Виста биуай Ко», ТОО «Карлсберг Казахстан», ООО «Карлcберг Азербайджан» и другие). Таким образом, структуры Carlsberg получили на 20 лет права на товарные знаки «Балтика» на территории стран СНГ, Грузии и Монголии. А российская компания, в свою очередь, утратила возможность распоряжаться этими брендами за пределами РФ.

    О проблеме защиты товарных знаков компании «Балтики» знают и в Кремле. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «об этой теме хорошо известно президенту. Отечественных производителей будем защищать».

    18 декабря суд удовлетворил иск ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» к группе Carlsberg, признав недействительным отказ материнской компании от лицензионных соглашений на несколько пивных брендов.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Балтика» попала в топ-3 промышленных предприятий Петербурга, оборот которых составил более 1 миллиарда рублей.

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