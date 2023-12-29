«Балтика» просит российские власти помочь защитить ее бренды в дружественных странах

Руководство пивоваренной компании «Балтика», активы которой в этом году были переданы во временное управление Росимуществу, просит власти помочь защитить свои бренды в дружественных России странах. Об этом 29 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо первого вице-президента компании Александра Дедегкаева руководителю администрации президента РФ Антону Вайно.



Согласно изложенному тексту, компания просит дать поручение Роспатенту предложить патентным ведомствам государств — членов СНГ (Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана), а также профильным ведомствам Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов группы. Среди них «Балтика» и связанные с этой маркой названия.