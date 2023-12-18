Суд сохранил за «Балтикой» право использовать бренды Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» к группе Carlsberg, признав недействительным отказ материнской компании от лицензионных соглашений на несколько пивных брендов.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в картотеке арбитражных дел. Решение вынесено 15 декабря, полный текст пока не опубликован.
В октябре 2023 года Carlsberg Group заявила, что расторгает с «Балтикой» лицензионные соглашения, отзывая разрешение на использование брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s Garage. При этом российской компании разрешили продавать запасы и использовать материалы до 1 апреля 2024 года.
19 октября суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков Carlsberg. Датская компания пытается обжаловать это решение.
Параллельно «Балтика» пытается отстоять права на использование собственных брендов за рубежом. Как выяснилось, топ-менеджеры компании передали эти права иностранным структурам Carlsberg.
В начале декабря стало известно, что сделки с интеллектуальной собственностью с представителями недружественных стран могут попасть под особое регулирование правительства РФ.