Сделки с интеллектуальной собственностью заводят под особый порядок. Их будет контролировать правительство

Сделки с интеллектуальной собственностью с представителями недружественных стран могут попасть под особое регулирование правительства РФ, следует из проекта указа президента РФ, опубликованного 7 декабря на портале нормативных правовых актов.
Документ вносит поправки в Указ президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81, который устанавливает особый порядок исполнения резидентами сделок с лицами, связанными с недружественными государствами, а также лицами, которые находятся под их контролем.
«Соответствующий порядок предполагается установить в отношении сделок об отчуждении или залоге исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации», — говорится в проекте указа.
Сейчас сделки по приобретению активов на территории РФ, ранее принадлежавших иностранным лицам, требуют одобрения правительственной комиссии. Но интеллектуальные права ранее не подпадали под действие указа.
«Принятие проекта указа будет минимизировать риск недобросовестной правоприменительной практики в указанной сфере, а также будет способствовать обеспечению дополнительного поступления денежных средств в федеральный бюджет в рамках обязательства бенефициара сделки по их добровольному перечислению», — говорится в документе.
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