Сделки с интеллектуальной собственностью заводят под особый порядок. Их будет контролировать правительство

Сделки с интеллектуальной собственностью с представителями недружественных стран могут попасть под особое регулирование правительства РФ, следует из проекта указа президента РФ, опубликованного 7 декабря на портале нормативных правовых актов.



Документ вносит поправки в Указ президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81, который устанавливает особый порядок исполнения резидентами сделок с лицами, связанными с недружественными государствами, а также лицами, которые находятся под их контролем.

«Соответствующий порядок предполагается установить в отношении сделок ‎об отчуждении или залоге исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации», — говорится в проекте указа.