    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -17

    1 м/с, вос

    778мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.57eur99.81

    Сделки с интеллектуальной собственностью заводят под особый порядок. Их будет контролировать правительство

    1200
    4 комментария

    Сделки с интеллектуальной собственностью с представителями недружественных стран могут попасть под особое регулирование правительства РФ, следует из проекта указа президента РФ, опубликованного 7 декабря на портале нормативных правовых актов.

    Документ вносит поправки в Указ президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81, который устанавливает особый порядок исполнения резидентами сделок с лицами, связанными с недружественными государствами, а также лицами, которые находятся под их контролем.

    «Соответствующий порядок предполагается установить в отношении сделок ‎об отчуждении или залоге исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации», — говорится в проекте указа.

    Сейчас ‎сделки по приобретению активов на территории РФ, ранее принадлежавших иностранным лицам, требуют одобрения правительственной комиссии. Но интеллектуальные права ранее не подпадали под действие указа.

    «Принятие проекта указа будет минимизировать риск недобросовестной правоприменительной практики в указанной сфере, а также будет способствовать обеспечению дополнительного поступления денежных средств в федеральный бюджет в рамках обязательства бенефициара сделки по их добровольному перечислению», — говорится в документе.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как компания «Балтика» лишилась прав на использование своих брендов за рубежом. Топ-менеджеров, заключивших такую сделку со структурами материнской Carlsberg Group, обвиняют в мошенничестве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close