Топ-100 промышленных предприятий Петербурга выручили за год почти 1 триллион рублей

Совокупная выручка 100 крупнейших промпредприятий Петербурга составила 996 миллиардов рублей. Согласно рейтингу «Фонтанки», составленному по данным СПАРК, по итогам 2022 года обороты более 1 миллиарда рублей показали в общей сложности 339 компаний.



Главным критерием для отбора, кроме регистрации в Петербурге, было наличие у компании собственных производственных мощностей в городе или области и результата производства в виде готового фабричного изделия.

В первой тройке лидеров ожидаемо оказались Пивоваренная компания «Балтика» с выручкой 100,7 миллиарда рублей, производитель табачных изделий «Петро» с оборотами 55,9 миллиарда и производитель соков «Мултон» с оборотами в 43 миллиарда рублей. Следом на четвертой строчке расположился производитель табачных изделий «БАТ-СПб» с оборотами 42,7 миллиарда, пятую занял производитель пива «ОПХ» с выручкой 41,9 миллиарда, «Автозавод Петербург» с выручкой 36,7 миллиарда занял шестую строчку, седьмую строчку с выручкой 27 миллиардов поделили «Адмиралтейские верфи» и производитель фильтрующих материалов «Альянс-Нева», девятая позиция досталась АО «Силовые машины», показавшему оборот в 21,9 миллиард. Замкнуло топ-10 предприятие по переработке рыбы ТД «Балтийский берег», выручившее 20,3 миллиарда рублей. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».