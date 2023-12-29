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    Ребенок остался без брата, сестры и мамы — они погибли при пожаре под Волгоградом

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    Мать и двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области. Одного ребенка успели спасти, сообщает МЧС России 29 декабря.

    Сгорел частный дом в городе Калаче-на-Дону. Огонь охватил жилище в полночь. В ликвидации пожара было задействовано 23 специалиста и 10 единиц техники.

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    В сгоревшем доме огнеборцы обнаружили трёх погибших: 6-летнего мальчика, годовалую девочку и их 34-летнюю мать. Еще одного ребенка удалось спасти, его передали врачам. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

    В ведомстве сообщили, что пожарного извещателя в доме не было. Если бы он был установлен, он мог предупредить об опасности звуковым сигналом и семья могла бы спастись.

    Ранее в Омске погибли два двухлетних ребенка и их бабушка. По предварительным данным, на новогодней ёлке вспыхнула гирлянда.

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