Ребенок остался без брата, сестры и мамы — они погибли при пожаре под Волгоградом

Мать и двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области. Одного ребенка успели спасти, сообщает МЧС России
Сгорел частный дом в городе Калаче-на-Дону. Огонь охватил жилище в полночь. В ликвидации пожара было задействовано
В сгоревшем доме огнеборцы обнаружили трёх погибших:
В ведомстве сообщили, что пожарного извещателя в доме не было. Если бы он был установлен, он мог предупредить об опасности звуковым сигналом и семья могла бы спастись.
Ранее в Омске погибли два двухлетних ребенка и их бабушка. По предварительным данным, на новогодней ёлке вспыхнула гирлянда.