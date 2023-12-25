В Омске из-за гирлянды погибли два двухлетних ребёнка и их бабушка

Два двухлетних малыша и их бабушка погибли в Омской области из-за новогодней гирлянды. По предварительным данным, украшение вспыхнуло на ёлке, начался пожар. Об этом 25 декабря сообщает региональное управление СК.



Трагедия произошла в СНТ «Березовая роща» в поселке Береговой. В доме проживала семья с тремя детьми. Как сообщили правоохранительные органы, на месте найдены тела двух детей 2021 года рождения и их бабушки. Матери с еще одним ребёнком удалось выбежать на улицу. По данным следствия, она услышала писк датчика задымления.

