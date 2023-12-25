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    В Омске из-за гирлянды погибли два двухлетних ребёнка и их бабушка

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    10 комментариев

    Два двухлетних малыша и их бабушка погибли в Омской области из-за новогодней гирлянды. По предварительным данным, украшение вспыхнуло на ёлке, начался пожар. Об этом 25 декабря сообщает региональное управление СК.

    Трагедия произошла в СНТ «Березовая роща» в поселке Береговой. В доме проживала семья с тремя детьми. Как сообщили правоохранительные органы, на месте найдены тела двух детей 2021 года рождения и их бабушки. Матери с еще одним ребёнком удалось выбежать на улицу. По данным следствия, она услышала писк датчика задымления.

    «В комнате стояла ёлка с гирляндой. Мама женщины взяла двух внуков и забежала в комнату, сама мать взяла 4-летнюю дочь и выбежала на улицу. Она хотела самостоятельно потушить, но образовался открытый огонь, с улицы открыть окно не получилось», — рассказали подробности корреспонденту РИА Новости.

    У женщины остались еще двое сыновей и дочь, отец с семьей не проживает. На месте работает следственно-оперативная группа, по итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Утром в понедельник в Петербурге тушили пожар в «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного. Началось возгорание в отделе новогодних украшений и ёлок.

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    Комментарии 10

    altai59725 Дек 2023 в 14:06
    Ужас...
    +0−0
    Гость25 Дек 2023 в 13:38
    Гирлянда из Леруа?
    +0−0
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