В Омске из-за гирлянды погибли два двухлетних ребёнка и их бабушка

Два двухлетних малыша и их бабушка погибли в Омской области из-за новогодней гирлянды. По предварительным данным, украшение вспыхнуло на ёлке, начался пожар. Об этом
Трагедия произошла в СНТ «Березовая роща» в поселке Береговой. В доме проживала семья с тремя детьми. Как сообщили правоохранительные органы, на месте найдены тела двух детей 2021 года рождения и их бабушки. Матери с еще одним ребёнком удалось выбежать на улицу. По данным следствия, она услышала писк датчика задымления.
«В комнате стояла ёлка с гирляндой. Мама женщины взяла двух внуков и забежала в комнату, сама мать взяла 4-летнюю дочь и выбежала на улицу. Она хотела самостоятельно потушить, но образовался открытый огонь, с улицы открыть окно не получилось», — рассказали подробности корреспонденту РИА Новости.
У женщины остались еще двое сыновей и дочь, отец с семьей не проживает. На месте работает следственно-оперативная группа, по итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Утром в понедельник в Петербурге тушили пожар в «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного. Началось возгорание в отделе новогодних украшений и ёлок.