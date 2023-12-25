В «Леруа Мерлен» загорелись ёлки и гирлянды. «Фонтанка» показывает последствия

Новогодние атрибуты пострадали при пожаре в строительном гипермаркете в Красносельском районе Петербурга 25 декабря.
Как сообщили в МЧС России, в «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного загорелся отдел с новогодней продукцией. Вспыхнули ёлки и игрушки, огонь распространился на 50 квадратных метров.
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
В ведомстве показали, как пожарные работают в задымленном гипермаркете.
МЧС России
Пожарных на проспект Буденного вызвали около девяти часов утра — через полтора часа после открытия магазина. Людей из здания эвакуировали до прибытия подразделений. Сведений о пострадавших не поступало.
К тушению привлекли без малого 30 огнеборцев. Первый час они работали по номеру 1-БИС — первому из пяти повышенных номеров сложности.
В 10:20 открытое пламя потушили. Пожарные продолжают проливать и разбирать конструкции.