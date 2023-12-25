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    На юге Петербурга тушат пожар в «Леруа Мерлен»

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    Шесть пожарных расчетов работают на проспекте Буденного в Красносельском районе Петербурга. Там горит «Леруа Мерлен».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург и МЧС России

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 25 декабря, сообщение о возгорании в торговом здании, расположенном в доме 31, корпус 2 по проспекту Буденного, поступило в 9:05.

    В 9:17 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1БИС.

    «Внутри все в густом дыму, пожарные ходят по крыше. Вокруг примерно машин 20 техники, скорая помощь», — рассказывает очевидица в паблике «Мы Ломоносовцы».

    Сотрудников строительного гипермаркета эвакуировали до прибытия пожарных подразделений.

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