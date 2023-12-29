Площадь Ломоносова и прилегающие улицы ограничат для проезда почти на год

В последние дни 2023 года петербургским водителям добавят ограничений в центре города и на Петроградской стороне. На площади Ломоносова они продлятся до середины осени.
С 30 декабря 2023 года по 15 октября 2024 года из-за пешеходной галереи будет ограничено движение транспорта по:
- Степановскому проезду от Инструментальной линии до Торгового переулка;
- Торговому переулку от Степановского проезда до площади Ломоносова;
- площади Ломоносова от Торгового переулка до набережной Фонтанки;
- набережной Фонтанки от Инструментальной линии до площади Ломоносова.
В Петроградском районе с 30 декабря ограничат проезд по Аптекарской набережной у дома 3 по Инструментальной улице. Водителей потеснят временное ограждение и пешеходная галерея. Продлятся ограничения до 3 января 2024 года. Кроме того, напомним, что до 15 октября 2024 года ограничено движение по Аптекарскому проспекту у дома 3 по Инструментальной улице.