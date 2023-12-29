Площадь Ломоносова и прилегающие улицы ограничат для проезда почти на год

В последние дни 2023 года петербургским водителям добавят ограничений в центре города и на Петроградской стороне. На площади Ломоносова они продлятся до середины осени.



С 30 декабря 2023 года по 15 октября 2024 года из-за пешеходной галереи будет ограничено движение транспорта по: