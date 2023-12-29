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    Площадь Ломоносова и прилегающие улицы ограничат для проезда почти на год

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    В последние дни 2023 года петербургским водителям добавят ограничений в центре города и на Петроградской стороне. На площади Ломоносова они продлятся до середины осени.

    С 30 декабря 2023 года по 15 октября 2024 года из-за пешеходной галереи будет ограничено движение транспорта по:

    • Степановскому проезду от Инструментальной линии до Торгового переулка;
    • Торговому переулку от Степановского проезда до площади Ломоносова;
    • площади Ломоносова от Торгового переулка до набережной Фонтанки;
    • набережной Фонтанки от Инструментальной линии до площади Ломоносова.
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Петроградском районе с 30 декабря ограничат проезд по Аптекарской набережной у дома 3 по Инструментальной улице. Водителей потеснят временное ограждение и пешеходная галерея. Продлятся ограничения до 3 января 2024 года. Кроме того, напомним, что до 15 октября 2024 года ограничено движение по Аптекарскому проспекту у дома 3 по Инструментальной улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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