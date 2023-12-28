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    Народные приметы на Трифонов день: что делать 28 декабря, чтобы следующий год был радостным

    Рассказываем, как по погоде в этот день определяли, какими будут зима, весна и лето

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    Владислав Шитюк / Городские порталы

    По народному календарю 28 декабря 2023 года отмечается Трифонов день, а по православному — день святого Трифона Печенгского. На Руси преподобного Трифона считали покровителем моряков. К нему они обращались с молитвами в случае опасности. Все, кто так или иначе связан с морем, в этот день идут в церковь и ставят Трифону свечу. А еще "на Трифона" наши предки по погоде пытались предсказать, что же ждет их ближайшие месяцы. Делимся с вами народными приметами.

    В видео выше — коротко о народных приметах, которые подсказывали, какими будут зима, весна и лето.

    Народные приметы

    • Какая погода 28 декабря, такая и в марте;
    • по прогнозу сухой снег — ждите жаркого засушливого лета;
    • если утром красная заря, то ударит сильный мороз;
    • если утром на Трифона иней, снега в этот день не будет;
    • если в Трифонов день «вспотели» окна — к потеплению;
    • кошка жмется к людям, прячется в укромных местах, пытается быть ближе к батареям — к сильному морозу;
    • морозный и малоснежный день — к урожаю хлеба.

    Что можно делать 28 декабря

    Считается, что этот день хорош для учебы, познания чего-то нового, в том числе новой профессии или ремесла. Если помочь нуждающимся деньгами и ненужными вам вещами, то в будущем вы почувствуете облегчение во многих делах. Трифонов день удачен для приема на работу новых сотрудников.

    28 декабря на утреннюю зарю можно загадать желание, если на рассвете небо окрасится в красный цвет. Заре нужно сначала пожаловаться на все свои горести, а после — попросить исполнения желаний, перекреститься и пойти домой. Возвращаясь домой, нельзя ни с кем разговаривать и оглядываться. Предки верили, что загаданное обязательно сбудется, если соблюсти все нюансы.

    Что нельзя делать

    Запрещено в Трифонов день ругать погоду, иначе можно было тяжело заболеть. Старались в этот день не ходить в лес. Люди верили, что зима, которая борется с солнцем, может наказать людей, напустить пургу, стужу, замести дороги. Также не рекомендуется ходить в гости. В Трифонов день откладывали важные дела и работу, а новые дела не начинали.

    По приметам, если в этот день незамужняя девушка много смеялась, то ей может попасться муж, с которым придется много плакать. Верили, что супругам, у которых нет детей, нельзя было дарить подарки чужим детям — иначе своими они так и не обзаведутся.

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