«ДДТ» выпустила новую песню и клип. «Новости» Шевчук принес в образе Деда Мороза

Группа «ДДТ» 27 декабря преподнесла поклонникам новогодний подарок — на разных музыкальных платформах вышла песня «Новости», а на YouTube — клип на нее, где Юрий Шевчук предстал в образе уставшего Деда Мороза.
«Сыпятся новости, сказки тиктокеров, удовольствие тоталитарной эротики, победные марши сдавшихся рокеров и главное — котики, котики, котики!» — поет Шевчук.
В клипе он, частично сняв новогодний костюм после работы, смотрит дома телепередачу, где артисты музыкальной группы выступают в костюмах зверей под строки о «харизматичных позывах агрессии» в «не стесняющемся» мире.
«Слушаю новости, разные мнения — кто трус, кто предатель, кто готов к измерению черепа мозга, копыт, ягодиц. Когда рвемся наверх, то всё катится вниз!» — звучит в песне, пока артисты-звери и снеговик устраивают драку между собой. Она заканчивается взрывом в момент, когда Дед Мороз — Шевчук выключает пультом экран. Строки песни в это время буквализируют расхожее выражение «мама, роди меня обратно».
Звери-игрушки разлетаются на части, падая в окружении снега из нарезанной бумаги, и та с ветром врывается в дом главного героя через распахнувшееся окно, заметая книги большой домашней библиотеки.
В июле 2023 года Юрий Шевчук выпустил новый альбом «Волки в тире». В октябре стало известно, что музыкант перенес инфаркт. Группа «ДДТ» в январе 2023 года была вынуждена перенести концерты в городах России «по независящим от группы и организаторов причинам».
В декабре 2022 года защите Юрия Шевчука не удалось оспорить штраф за дискредитацию российских военных, которую услышали в речи музыканта со сцены спортивной арены в Уфе в мае 2022 года.