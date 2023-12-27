«ДДТ» выпустила новую песню и клип. «Новости» Шевчук принес в образе Деда Мороза

Группа «ДДТ» 27 декабря преподнесла поклонникам новогодний подарок — на разных музыкальных платформах вышла песня «Новости», а на YouTube — клип на нее, где Юрий Шевчук предстал в образе уставшего Деда Мороза.

«Сыпятся новости, сказки тиктокеров, удовольствие тоталитарной эротики, победные марши сдавшихся рокеров и главное — котики, котики, котики!» — поет Шевчук.



В клипе он, частично сняв новогодний костюм после работы, смотрит дома телепередачу, где артисты музыкальной группы выступают в костюмах зверей под строки о «харизматичных позывах агрессии» в «не стесняющемся» мире.

