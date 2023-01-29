    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-з

    754мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd69.34eur75.41

    «По независящим от группы и организаторов причинам». ДДТ переносит концерты в городах России

    6174
    33 комментария
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
    ПоделитьсяПоделиться

    Группа ДДТ объявила о переносе на неопределенный срок сразу нескольких концертов. Выступления должны были пройти в разных регионах страны. Информация о переносах «по независящим от группы и организаторов причинам» опубликована на официальном сайте группы.

    Отмечается, что концерт в Челябинске должен был пройти 17 февраля, в Магнитогорске — 19 февраля, еще через два дня, 21 февраля, — в Оренбурге. Когда выступления состоятся, пока неизвестно. О новых датах группа обещает сообщить заблаговременно.

    Группа отмечает, что билеты будут действительны, а менять их не нужно. Зрители, у которых нет возможности ждать, могут сдать билеты и вернуть деньги.

    «Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим!» — добавили в группе.

    Отметим, что данные переносы — не первые. Так, концерт в Оренбурге должен был состояться еще 7 октября 2022 года.

    Последнее выступление группы ДДТ прошло в мае 2022 года в Уфе.

    Тогда лидер группы Юрий Шевчук обратился к поклонникам со сцены с пламенной речью о том, что такое Родина. После родилось дело о дискредитации вооруженных сил. Между Уфой и Петербургом оно путешествовало несколько месяцев. Итогом стал штраф в 50 тысяч рублей.

    Защита пыталась обжаловать решение Советского районного суда Уфы, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.

    В графике ДДТ все еще значится концерт в Петербурге. Он должен пройти в День города, 27 мая 2023 года, на «Газпром Арене».

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КонцертОтменаДДТ
    ЛАЙК12
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close