«По независящим от группы и организаторов причинам». ДДТ переносит концерты в городах России

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Группа ДДТ объявила о переносе на неопределенный срок сразу нескольких концертов. Выступления должны были пройти в разных регионах страны. Информация о переносах «по независящим от группы и организаторов причинам» опубликована на официальном сайте группы.



Отмечается, что концерт в Челябинске должен был пройти 17 февраля, в Магнитогорске — 19 февраля, еще через два дня, 21 февраля, — в Оренбурге. Когда выступления состоятся, пока неизвестно. О новых датах группа обещает сообщить заблаговременно.

Группа отмечает, что билеты будут действительны, а менять их не нужно. Зрители, у которых нет возможности ждать, могут сдать билеты и вернуть деньги. «Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим!» — добавили в группе.

Отметим, что данные переносы — не первые. Так, концерт в Оренбурге должен был состояться еще 7 октября 2022 года. Последнее выступление группы ДДТ прошло в мае 2022 года в Уфе. Тогда лидер группы Юрий Шевчук обратился к поклонникам со сцены с пламенной речью о том, что такое Родина. После родилось дело о дискредитации вооруженных сил. Между Уфой и Петербургом оно путешествовало несколько месяцев. Итогом стал штраф в 50 тысяч рублей. Защита пыталась обжаловать решение Советского районного суда Уфы, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.

В графике ДДТ все еще значится концерт в Петербурге. Он должен пройти в День города, 27 мая 2023 года, на «Газпром Арене».