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    Верховный суд Башкирии не освободил Шевчука от штрафа за дискредитацию армии

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    7 комментариев

    Защите Юрия Шевчука не удалось оспорить штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российских военных, которую услышали в речи музыканта со сцены спортивной арены в Уфе.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкортостана, 19 декабря верховный суд республики рассмотрел жалобу защитника Шевчука и оставил её без удовлетворения.

    Решение Советского районного суда Уфы вступило в силу без изменений. Им музыкант признан виновным в дискредитации армии и оштрафован на 50 тысяч рублей. Согласно постановлению, Шевчук своим выступлением «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине». Его адвокат настаивал, что дело должно быть прекращено за отсутствием либо состава, либо доказательной базы.

    С пламенной речью о том, что такое Родина, лидер «ДДТ» обратился к залу после концерта в Уфе в мае. Его дело несколько месяцев путешествовало между городами, постановление о привлечении Шевчука к ответственности эту тенденцию не изменило — ВС с первой попытки за жалобу не взялся.

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    Комментарии 7

    Avs715319 Дек 2022 в 18:27
    Юрок теперь почётный башкир!
    А как там почётный удмурт, кстати...
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