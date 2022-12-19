Верховный суд Башкирии не освободил Шевчука от штрафа за дискредитацию армии

Защите Юрия Шевчука не удалось оспорить штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию российских военных, которую услышали в речи музыканта со сцены спортивной арены в Уфе.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкортостана, 19 декабря верховный суд республики рассмотрел жалобу защитника Шевчука и оставил её без удовлетворения.

Решение Советского районного суда Уфы вступило в силу без изменений. Им музыкант признан виновным в дискредитации армии и оштрафован на 50 тысяч рублей. Согласно постановлению, Шевчук своим выступлением «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине». Его адвокат настаивал, что дело должно быть прекращено за отсутствием либо состава, либо доказательной базы.