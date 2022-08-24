    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, южн

    767мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Суд рассказал, что именно имел в виду Шевчук, обращаясь к зрителям на концерте в Уфе

    6206
    29 комментариев

    Музыкант Юрий Шевчук во время своей речи, произнесенной со сцены спортивной арены в Уфе, «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине». Об этом говорится в судебном постановлении, документ 24 августа «Фонтанке» предоставил адвокат музыканта Александр Передрук.

    «Задавая вопросы, Шевчук Ю. Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — подчеркивается в документе.

    Результаты лингвистической экспертизы судом признаны «мнениями отдельных специалистов». Так, в заключении экспертов не приведен анализ контекста на наличие или отсутствие косвенных призывов в словах Шевчука.

    В то же время суд, опираясь на результаты экспертизы, указывает на негативную оценку решения президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции на Украине в спорном выступлении Шевчука. И даже ироничная форма оценки на правовую квалификацию действий не повлияла. «Непризнание Шевчуком Ю. Ю. вины рассматривается как избранный способ уйти от ответственности», — заключил суд.

    16 августа Советский районный суд Уфы оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч за дискредитацию армии. Подробнее о заседании можно почитать в текстовой онлайн-трансляции «Фонтанки».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 29

    VKuser70757724 Авг 2022 в 16:21
    "Задавая вопросы, Шевчук Ю. Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине... "
    То есть существует только одна оценка, а все остальные не правильные. И правильная она только потому, что за сомнение в этом посадят.
    +1−0
    виноватобама24 Авг 2022 в 16:13
    главное суд божий,а всё остальное -рок-н-рол.(Ю.Шевчук)
    +1−0
    25267490124 Авг 2022 в 16:11
    Суд приравнял Путина к богу, критиковать которого опасно.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close