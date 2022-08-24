Суд рассказал, что именно имел в виду Шевчук, обращаясь к зрителям на концерте в Уфе

Музыкант Юрий Шевчук во время своей речи, произнесенной со сцены спортивной арены в Уфе, «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине». Об этом говорится в судебном постановлении, документ 24 августа «Фонтанке» предоставил адвокат музыканта Александр Передрук.

«Задавая вопросы, Шевчук Ю. Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — подчеркивается в документе.