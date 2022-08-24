Суд рассказал, что именно имел в виду Шевчук, обращаясь к зрителям на концерте в Уфе

Музыкант Юрий Шевчук во время своей речи, произнесенной со сцены спортивной арены в Уфе, «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине». Об этом говорится в судебном постановлении, документ 24 августа «Фонтанке» предоставил адвокат музыканта Александр Передрук.
«Задавая вопросы, Шевчук Ю. Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — подчеркивается в документе.
Результаты лингвистической экспертизы судом признаны «мнениями отдельных специалистов». Так, в заключении экспертов не приведен анализ контекста на наличие или отсутствие косвенных призывов в словах Шевчука.
В то же время суд, опираясь на результаты экспертизы, указывает на негативную оценку решения президента РФ Владимира Путина о специальной военной операции на Украине в спорном выступлении Шевчука. И даже ироничная форма оценки на правовую квалификацию действий не повлияла. «Непризнание Шевчуком Ю. Ю. вины рассматривается как избранный способ уйти от ответственности», — заключил суд.
16 августа Советский районный суд Уфы оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч за дискредитацию армии. Подробнее о заседании можно почитать в текстовой онлайн-трансляции «Фонтанки».