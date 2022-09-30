Дело Шевчука о дискредитации российской армии оказалось неполноценным и продолжает путешествовать по судам

Верховный суд Башкирии снял с рассмотрения апелляционную жалобу адвокатов Юрия Шевчука на решение суда о штрафе музыканту за неправильные слова об армии.
О решении сообщает пресс-служба региональных судов 30 сентября. Адвокаты музыканта оспорили решение о штрафе в 50 тысяч рублей, дело рассматривал Верховный суд республики. В материалах нашлись недостатки, и поэтому жалобу сняли с рассмотрения. Дело вернули в суд первой инстанции для устранения недостатков.
В середине августа музыканта оштрафовали за слова, сказанные во время майского концерта в Уфе. Несколько месяцев материалы путешествовали между их родным городом и родным городом самого Шевчука, то есть Петербургом.