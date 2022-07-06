Поклонники «ДДТ» узнали о переносе концерта в Оренбурге и потеряли ее в афише «Чернозема»

Концертный график группы «ДДТ» продолжает нести потери. Так, объявление о переносе выступления коллектива Юрия Шевчука в Оренбурге: музыканты должны были выступать там 7 октября, однако теперь концерт значится в расписании тура на 21 февраля 2023 года.



«Опять «культура отмены»?» — возмущаются поклонники коллектива в соцсетях. И обращают внимание друг друга, что информация об участии «ДДТ» якобы исчезла с сайта воронежского фестиваля «Чернозем». «Такие времена», — подытоживают слушатели.

