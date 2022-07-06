Поклонники «ДДТ» узнали о переносе концерта в Оренбурге и потеряли ее в афише «Чернозема»

Концертный график группы «ДДТ» продолжает нести потери. Так, объявление о переносе выступления коллектива Юрия Шевчука в Оренбурге: музыканты должны были выступать там 7 октября, однако теперь концерт значится в расписании тура на 21 февраля 2023 года.
«Опять «культура отмены»?» — возмущаются поклонники коллектива в соцсетях. И обращают внимание друг друга, что информация об участии «ДДТ» якобы исчезла с сайта воронежского фестиваля «Чернозем». «Такие времена», — подытоживают слушатели.
Фестиваль «Чернозем» идет в течение нескольких дней — 19, 20, 21 августа — на летней площадке «Чернозем-парк» в Воронежской области. Среди его участников до сих пор заявлены «Би-2», концерты которых ранее неоднократно переносились в России, а также «Сплин», «НАИВ», «Бригадный подряд», «Аффинаж», «Эпидемия» и «Симфоническое кино». Об участии «ДДТ» в паблике фестиваля во «ВКонтакте» администраторы упоминали 1 июля. Впрочем, на сайте фестиваля написано, что в списке участников возможны изменения, а точное расписание выступлений появится позже.
В графике на сайте самой группы «ДДТ» на ее официальном сайте «Чернозем» еще стоит на 20 августа.
Накануне «ДДТ» объявила предзаказ двойного винила «Сборник песен». За первые 13 часов сбора на Planeta.ru была выкуплена почти половина тиража.