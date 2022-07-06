Юрий Шевчук и ДДТ объявили краудфандинг на выпуск «физического» наследия

Юрий Шевчук и группа ДДТ в этом году готовят несколько необычных релизов на физических носителях. Речь идет в том числе о выпуске оригинальных версий композиций. Об этом сообщается на странице, созданной на краудфандинговой платформе planeta.ru .

В 2022 году Юрий Шевчук и ДДТ собираются выпустить переиздание «Сборника песен» на 2LP и 2CD. Альбом будет включать в себя семнадцать оригинальных версий песен. Группа издаст 500 двойных номерных виниловых пластинок.

Помимо этого, «Сборник песен» впервые издадут на двойном CD.



Заказы будут доступны лишь до 1 ноября 2022 года. 2LP будет выпущен до 1 декабря, а 2CD — до 15 ноября.



Согласно данным платформы, Юрий Шевчук и ДДТ за 5 июля собрали более 2 миллионов рублей.

