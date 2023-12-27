Гринч по-русски. Мошенники воруют новогодние подарки россиян через Интернет

МВД России предупредило о новых способах мошенничества в предновогодние дни. Злоумышленники наживаются на тех, кто заказывает подарки через Интернет. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в среду, 27 декабря .



Полиция зафиксировала случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками известных маркетплейсов и сообщали, что могут начислить покупателю кешбэк или бонусы за задержку доставки. Для этого они просили назвать им платежные данные или коды из сообщений, которые затем использовали для хищения товара или денег.

