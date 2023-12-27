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    Гринч по-русски. Мошенники воруют новогодние подарки россиян через Интернет

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    МВД России предупредило о новых способах мошенничества в предновогодние дни. Злоумышленники наживаются на тех, кто заказывает подарки через Интернет. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в среду, 27 декабря.

    Полиция зафиксировала случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками известных маркетплейсов и сообщали, что могут начислить покупателю кешбэк или бонусы за задержку доставки. Для этого они просили назвать им платежные данные или коды из сообщений, которые затем использовали для хищения товара или денег.

    «Главное правило — все переговоры о доставке покупок вести через приложение интернет-магазина и никому не сообщать свои реквизиты и другую информацию о заказе», — напоминают в МВД.

    Кроме того, аферисты обманывают жителей при покупке билетов на популярные направления. Создатели фишинговых сайтов предлагают более привлекательные цены, а затем узнают реквизиты банковской карты покупателя.

    Ранее эксперты ВТБ зафиксировали, что перед Новым годом активизировались и телефонные мошенники. Число жалоб за месяц выросло на 30%. Рассказываем о самых распространенных схемах в нашем материале.

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