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    Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом. Число жалоб за месяц выросло на 30%

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    Эксперты ВТБ в декабре зафиксировали резкий рост жалоб от клиентов банка на мошенников. Неизвестные представляются сотрудниками операторов сотовой связи, пытаясь получить личные данные жертвы. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов 22 декабря.

    Согласно самой распространенной схеме, собеседник с неизвестным номером представляется сотрудником мобильного оператора и просит назвать код из СМС под предлогом подтверждения срочных операций. По данным банка, в сентябре — октябре было зафиксировано несколько жалоб на подобные звонки в месяц, а вот в ноябре счет шел уже на десятки — количество жалоб выросло на 30%.

    «За первые 20 дней декабря мы получили уже столько же обращений от клиентов с жалобой на подобные действия мошенников, сколько было за весь ноябрь. Очевидно, что этот сценарий сейчас остается одним из самых актуальных», — рассказал Чугунов.

    Главная опасность такого мошенничества состоит в том, что в случае «удачной атаки» злоумышленник получает доступ к личному кабинету «жертвы» во всех сервисах, включая онлайн банки или «Госуслуги».

    Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников, эксперты советуют прекращать любые разговоры, в которых звонящий просит передать вам конфиденциальные сведения. А «Фонтанка» предупреждает — будьте готовы к тому, что, если вы положите трубку, вам могут позвонить и строгим голосом напомнить о правилах вежливости при разговоре с сотрудником банка или представителем правопорядка.

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