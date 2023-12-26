Первый полет новых «суперджетов» перенесли на 2024 год

Первый полет нового SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 ожидается в начале 2024 года. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передает РИА Новости 26 декабря.



По его словам, на опытных самолетах уже установлены двигатели. ОАК надеется, что в оставшиеся дни текущего года сможет провести наземные отработки, однако для этого компания должна получить соответствующее разрешение.



«В начале следующего года будем рассчитывать на первый полет», — заявил Слюсарь.



В январе сообщалось, что минимальная стоимость новых «суперджетов» из российских комплектующих для группы «Аэрофлот» составит 2,25 млрд рублей за штуку. Всего компания планирует купить 52 такие машины. Кроме того, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» поставит Дальневосточной авиакомпании восемь SJ-100. Передача техники ожидается на 2024–2026 годы.

