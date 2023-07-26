Первые «Суперджеты» с российским двигателем не успеют поставить в 2023 году. Зато они сменили название

Поставки первых «Суперджетов» с отечественным двигателем вместо конца 2023 года ожидаются теперь в третьем квартале 2024-го, сообщает 26 июля РБК.



Как пишет РБК, корпорация «Иркут» перенесла поставки первых самолетов Superjet New с российским двигателем авиакомпаниям, как минимум, на полгода — с декабря 2023 года на третий квартал 2024-го, сообщил на презентации в Жуковском заместитель гендиректора корпорации «Иркут» Юрий Корицкий.

Кроме того, «Иркут» сменил название. Производитель Superjet и МС-21 переименовался из «Иркута» в «Яковлева». А новый Superjet New — в SJ-100.