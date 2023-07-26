Первые «Суперджеты» с российским двигателем не успеют поставить в 2023 году. Зато они сменили название

Поставки первых «Суперджетов» с отечественным двигателем вместо конца 2023 года ожидаются теперь в третьем квартале 2024-го, сообщает 26 июля РБК.
Как пишет РБК, корпорация «Иркут» перенесла поставки первых самолетов Superjet New с российским двигателем авиакомпаниям, как минимум, на полгода — с декабря 2023 года на третий квартал 2024-го, сообщил на презентации в Жуковском заместитель гендиректора корпорации «Иркут» Юрий Корицкий.
Кроме того, «Иркут» сменил название. Производитель Superjet и МС-21 переименовался из «Иркута» в «Яковлева». А новый Superjet New — в SJ-100.
Как писала «Фонтанка», серийное производство импортозамещенных самолетов Superjet New начиная с 2023 года еще летом прошлого года обещал вице-премьер Юрий Борисов. В январе сообщалось, что минимальная стоимость новых «Суперджетов» из российских комплектующих для группы «Аэрофлот» составит 2,25 млрд рублей за штуку.
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