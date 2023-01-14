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    Миллиарды рублей. Раскрыта цена за каждый новый Superjet, МС-21 и Ту-214

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    Каждый новый полностью отечественный самолет обойдется в несколько миллиардов рублей. Расценки утвердил премьер Михаил Мишустин в инвестиционном проекте льготного лизинга российских воздушных судов

    Как пишет РБК 14 января, минимальная стоимость новых Sukhoi Superjet из российских комплектующих для группы «Аэрофлот» — 2,25 млрд рублей, первых МС-21 и Ту-214 — 3,14 млрд. Предполагается, что лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» всего закупит 63 российских лайнера: 34— Superjet New, 18— МС-21–310, 11— Ту-214. «Аэрофлот» получит их в декабре 2023 — январе 2026 годов.

    «Фонтанка» недавно посмотрела, на чём летают крупнейшие пассажирские перевозчики страны и какого возраста их флот. Читайте обзор здесь.

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