Импортозамещенный самолёт SJ-100 впервые поднялся в воздух и сел на облако

Опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет. Он проведён в Комсомольске-на-Амуре, сообщает 29 августа пресс-служба Минпромторга РФ.
«Суперджет» изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех»). Это перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. На нём замещено порядка 40 систем и агрегатов. Проект был инициирован после введения западных санкций.
Полёт проходил на высотах до 3 000 метров и скоростях до 343 км/час, он продлился 54 минуты. Экипаж (два лётчика-испытателя и инженер-испытатель) проверил характеристики устойчивости и управляемости самолета в воздухе, систему автоматического регулирования давления в кабине, произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг.
«Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — отметил министр Денис Мантуров.