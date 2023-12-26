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    Новый год

    Помните меня? Идеальный снеговик возвращается, в этом году — с пополнением

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Красавец-снеговик появился во дворах Костромского проспекта на севере Петербурга. Фотограф «Фонтанки» встретил его 26 декабря. И не только его — рядом с ним теперь есть снежная собачка. Или это медвежонок?

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Прошлой зимой «Фонтанка» с интересом и волнением следила за судьбой снеговика на Костромском. Он лучше синоптиков и журналистов рассказывал о том, что происходит с петербургской погодой. Сначала, в первой декаде декабря, он был просто идеальным. Потом ледяной дождь радикально изменил его внешность, и ему сделали «пластическую операцию». К утру 31 декабря он расклеился, но Новый год встречал в лучшем виде. А вот крещенская оттепель оказалась фатальной.

    И вот снеговик вернулся! Похоже, теперь это традиция. У него новая шапочка и по-прежнему пышное боа, а самое главное — он не одинок.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Нынешний декабрь тоже выдал оттепель, но в оставшиеся дни года погода должна быть стабильна. Новогодняя ночь, вероятно, будет теплой и снежной, а что дальше — пока неясно.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость26 Дек 2023 в 14:48
    Помнём, если надо будет
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