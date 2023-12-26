Помните меня? Идеальный снеговик возвращается, в этом году — с пополнением

Красавец-снеговик появился во дворах Костромского проспекта на севере Петербурга. Фотограф «Фонтанки» встретил его 26 декабря. И не только его — рядом с ним теперь есть снежная собачка. Или это медвежонок?

Прошлой зимой «Фонтанка» с интересом и волнением следила за судьбой снеговика на Костромском. Он лучше синоптиков и журналистов рассказывал о том, что происходит с петербургской погодой. Сначала, в первой декаде декабря, он был просто идеальным. Потом ледяной дождь радикально изменил его внешность, и ему сделали «пластическую операцию». К утру 31 декабря он расклеился, но Новый год встречал в лучшем виде. А вот крещенская оттепель оказалась фатальной.

И вот снеговик вернулся! Похоже, теперь это традиция. У него новая шапочка и по-прежнему пышное боа, а самое главное — он не одинок.

