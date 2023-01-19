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    Оттепель в Петербурге убила снеговика-красавца со сложной судьбой

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    Снеговик с Костромского проспекта, за историей которого «Фонтанка» наблюдает с прошлого года, не пережил оттепель. Крещенские дожди стали для него мёртвой водой.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Фотограф «Фонтанки» в канун праздника посетил приятеля и вместо розовощёкого красавца встретил развалины. Впрочем, шары ещё целы, руки-палки и «шапочка» рядом. Остаётся надеяться на живую воду, умелые руки и хоть какой-то мороз.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Этот снеговик появился на Костромском в первой декаде декабря и сначала был просто идеальным. Безжалостное время оставляло следы на его лице, но он пережил несколько «пластических операций» и Новый год встречал в лучшем виде. Зима ещё не закончилась, хотя некоторые и не верят, так что продолжаем наблюдение.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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