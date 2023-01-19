Оттепель в Петербурге убила снеговика-красавца со сложной судьбой

Снеговик с Костромского проспекта, за историей которого «Фонтанка» наблюдает с прошлого года, не пережил оттепель. Крещенские дожди стали для него мёртвой водой.
Фотограф «Фонтанки» в канун праздника посетил приятеля и вместо розовощёкого красавца встретил развалины. Впрочем, шары ещё целы, руки-палки и «шапочка» рядом. Остаётся надеяться на живую воду, умелые руки и хоть какой-то мороз.
Этот снеговик появился на Костромском в первой декаде декабря и сначала был просто идеальным. Безжалостное время оставляло следы на его лице, но он пережил несколько «пластических операций» и Новый год встречал в лучшем виде. Зима ещё не закончилась, хотя некоторые и не верят, так что продолжаем наблюдение.