Маленькое, но чудо. В Петербурге, несмотря на погоду, под Новый год ожил снеговик с тяжелой судьбой

Снеговик на Костромском проспекте за декабрь пережил немало. Казалось, что дни его сочтены: тяжело выжить с носом-морковкой на лбу и и «шляпой» на глазах.



К утру 31 декабря у снеговика не осталось глаз, носа и рта. А к вечеру, несмотря на погоду, он не только ожил, но и стал еще краше, чем был.