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    Маленькое, но чудо. В Петербурге, несмотря на погоду, под Новый год ожил снеговик с тяжелой судьбой

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    Снеговик утром и вечером 31 декабря. Автор фото – Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Снеговик на Костромском проспекте за декабрь пережил немало. Казалось, что дни его сочтены: тяжело выжить с носом-морковкой на лбу и и «шляпой» на глазах.

    К утру 31 декабря у снеговика не осталось глаз, носа и рта. А к вечеру, несмотря на погоду, он не только ожил, но и стал еще краше, чем был.

    Чудо-снеговик появился на Костромском проспекте в первой декаде декабря. К 23-му числу он оказался без глаз и носа, зато был заботливо укутан в праздничный «шарф». Неделю спустя снеговику поставили импланты: новые глаза и нос. Фотобайопик о нелегкой судьбе снеговика смотрите здесь.

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