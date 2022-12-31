Маленькое, но чудо. В Петербурге, несмотря на погоду, под Новый год ожил снеговик с тяжелой судьбой

Снеговик на Костромском проспекте за декабрь пережил немало. Казалось, что дни его сочтены: тяжело выжить с носом-морковкой на лбу и и «шляпой» на глазах.
К утру 31 декабря у снеговика не осталось глаз, носа и рта. А к вечеру, несмотря на погоду, он не только ожил, но и стал еще краше, чем был.
Чудо-снеговик появился на Костромском проспекте в первой декаде декабря. К 23-му числу он оказался без глаз и носа, зато был заботливо укутан в праздничный «шарф». Неделю спустя снеговику поставили импланты: новые глаза и нос. Фотобайопик о нелегкой судьбе снеговика смотрите здесь.