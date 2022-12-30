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    Читайте по лицу. Как декабрь изменил идеального снеговика

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    Каким был уходящий декабрь, не хуже синоптиков может рассказать этот снеговик на Костромском проспекте. «Фонтанка» следила за его жизненными перипетиями, результатом стал фотобайопик.

    Снеговик появился на свет в первой декаде декабря. Вот так он выглядел 9-го числа, когда был слабый минус, а затем похолодание, позволившее ему сохранять свой блестящий внешний вид.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    После ледяного дождя, случившегося 21 декабря, к 23-му числу снеговик потерял глаза и нос-морковку, зато получил праздничное боа.

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    А потом пришли дизайнеры. К 30 декабря снеговику имплантировали новые глаза-пробки и новый нос. Кроме того, у него появился рот, но возможности разговаривать нет: туда вставлен лимон. Отметим при этом, что фигуре снеговика всё ещё можно позавидовать.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    О погодных итогах 2022 года читайте в статье «Убийственный август и дождливый январь: «Фонтанка» показывает отчет главного синоптика Петербурга».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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