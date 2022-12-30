Читайте по лицу. Как декабрь изменил идеального снеговика

Каким был уходящий декабрь, не хуже синоптиков может рассказать этот снеговик на Костромском проспекте. «Фонтанка» следила за его жизненными перипетиями, результатом стал фотобайопик.
Снеговик появился на свет в первой декаде декабря. Вот так он выглядел 9-го числа, когда был слабый минус, а затем похолодание, позволившее ему сохранять свой блестящий внешний вид.
После ледяного дождя, случившегося 21 декабря, к 23-му числу снеговик потерял глаза и нос-морковку, зато получил праздничное боа.
А потом пришли дизайнеры. К 30 декабря снеговику имплантировали новые глаза-пробки и новый нос. Кроме того, у него появился рот, но возможности разговаривать нет: туда вставлен лимон. Отметим при этом, что фигуре снеговика всё ещё можно позавидовать.
О погодных итогах 2022 года читайте в статье «Убийственный август и дождливый январь: «Фонтанка» показывает отчет главного синоптика Петербурга».