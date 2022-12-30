Читайте по лицу. Как декабрь изменил идеального снеговика

Каким был уходящий декабрь, не хуже синоптиков может рассказать этот снеговик на Костромском проспекте. «Фонтанка» следила за его жизненными перипетиями, результатом стал фотобайопик.



Снеговик появился на свет в первой декаде декабря. Вот так он выглядел 9-го числа, когда был слабый минус, а затем похолодание, позволившее ему сохранять свой блестящий внешний вид.

