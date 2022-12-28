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    Убийственный август и дождливый январь: «Фонтанка» показывает отчет главного синоптика Петербурга

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Уходящий 2022 год запомнится самым жарким августом (но не самым горячим летом) и обилием солнечных часов. Новый 2023 год придется встречать с дождём и плюсом, и никакой зимней сказки до Крещения. «Фонтанка» пересказывает отчет и прогноз главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

    Какая будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

    Самый главный вопрос к Александру Колесову от петербуржцев звучал просто: «какая точно будет погода на Новый год?». Еще неделю, и даже в этот понедельник, всё было неопределенно. Теперь же все модели показывают одно.

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    «Новогодняя ночь — с дождем, высокой температурой воздуха и в целом довольно нехорошей погодой, потому что приходит циклон. С приходом циклонов ожидается постоянное усиление ветров: юго-восточный, южный, юго-западный и даже в какой-то момент западный ветра. Они довольно свежие — 7–12 метров в секунду, а в акватории Невской губы усиление до 15 метров в секунду, конечно, будет не очень комфортным. Надеюсь, что в центре города это будет не так заметно. Но ветер тоже будет наблюдаться», — сказал Колесов.

    Ценителям зимних пейзажей можно посоветовать только отправиться на восток Ленинградской области. Там может и случиться мороз, если повезет.

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    Но петербуржцам к дождливому «плюсовому» Новому году не привыкать. Это скорее норма. Исключения были редко. Например, в рекордную ночь на 1 января 1941 года термометры показали -27,7°С.

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    Какая будет погода на новогодних каникулах и в январе 2023 в Петербурге

    Некоторые задумываются дальше одной ночи: над погодой на всех на новогодних каникулах. И там тоже Колесову порадовать горожан нечем. Циклоны продолжат свои влияние и что-то похожее на похолодание ждет лишь со 2 января. И то, это будет лишь кратковременно.

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    Ожидается, что большую часть января 2023 года дневные температуры воздуха будут находиться в пределах –1…–6°С, в отдельные дни возможно повышение до 0…+3°С. Ночами будет –4…–9°С, в отдельные ночи температура воздуха не будет опускаться ниже +1…–4°С.

    Ситуация изменится ближе к Крещению, во второй половине месяца. Придут те самые крещеные морозы, и температура воздуха в дневные часы будет опускаться до –7…–12°С, а в ночные — до –12…–17°С.

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    Сколько солнечных часов и дней было в Петербурге в 2022 году

    Про 2022 год можно сказать одно: петербуржцам грех жаловаться на отсутствие солнца — солнечных часов было рекордно много за последние годы наблюдений.

    В 2022 году в Петербурге солнце светило 1 721 час. В последний раз так часто его можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006 году, когда насчитали 1784 солнечных часа. Но если сравнивать число дней, в которые светило солнце, то в 2022 году их было всего 223. И это совсем не рекорд. Для сравнения — в 2020 году заметно больше.

    Предсказуемо больше всего солнечных часов в 2022 году пришлось на июнь — июль, а меньше всего их оказалось в ноябре — декабре. А осадков было меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в 2018.

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    Какая самая высокая температура была в Петербурге летом 2022

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    Август в Петербурге выдался самым жарким за всё время метеонаблюдений — средняя температура впервые перешагнула за +20 градусов. А вот стать самым жарким в истории у лета-2022 не вышло. Есть другие рекордсмены.

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    Хотя в целом глобальное потепление (или многолетние циклические колебания) повысило среднюю температуру в Петербурге за последние 150 лет. График наблюдений с 1871-го по 2022 год, который показал Колесов, наглядно демонстрирует, как росла средняя годовая температура.

    Еще в конце позапрошлого века она была ниже 4 градусов, к 2022 году повысилась до семи градусов.

    Фото: Презентация Александра Колесова
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    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Презентация Александра Колесова
    Фото: Презентация Александра Колесова
    Фото: Презентация Александра Колесова
    Фото: Презентация Александра Колесова
    Фото: Презентация Александра Колесова
    Фото: Презентация Александра Колесова
    Фото: Презентация Александра Колесова
    Фото: Презентация Александра Колесова

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