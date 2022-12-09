В небе над нами «Зора» борется с мощным антициклоном. Синоптики предсказывают результат

Ещё два дня снегопадов предстоят Петербургу. А в воскресенье осадков не ожидается и может выглянуть солнце.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря в Петербурге будет облачно, днём умеренный снег и слабый ветер. Температура воздуха в течение суток минус 1–3 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться, но останется ниже нормы. На дорогах сложная обстановка, гололедица.

