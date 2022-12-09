В небе над нами «Зора» борется с мощным антициклоном. Синоптики предсказывают результат

Ещё два дня снегопадов предстоят Петербургу. А в воскресенье осадков не ожидается и может выглянуть солнце.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря в Петербурге будет облачно, днём умеренный снег и слабый ветер. Температура воздуха в течение суток минус 1–3 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться, но останется ниже нормы. На дорогах сложная обстановка, гололедица.
«Не в силах преодолеть сопротивление мощного антициклона над Уралом, сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать циклонический вихрь «Зора». В регионе по-прежнему облачно, временами будет идти снег, местами гололедица», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Яндекс.Погода» обещает сегодня дождь со снегом. Минус 2 градуса будут ощущаться как минус 7 при высокой влажности воздуха —
В субботу температура немного понизится и снегопады станут менее обильными. В ночь на воскресенье будет уже минус 7–9 градусов и без существенных осадков.