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    В небе над нами «Зора» борется с мощным антициклоном. Синоптики предсказывают результат

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Ещё два дня снегопадов предстоят Петербургу. А в воскресенье осадков не ожидается и может выглянуть солнце.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря в Петербурге будет облачно, днём умеренный снег и слабый ветер. Температура воздуха в течение суток минус 1–3 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться, но останется ниже нормы. На дорогах сложная обстановка, гололедица.

    «Не в силах преодолеть сопротивление мощного антициклона над Уралом, сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать циклонический вихрь «Зора». В регионе по-прежнему облачно, временами будет идти снег, местами гололедица», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Яндекс.Погода» обещает сегодня дождь со снегом. Минус 2 градуса будут ощущаться как минус 7 при высокой влажности воздуха — 92 %. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 6 до плюс 1 градуса. Самое холодное 9 декабря зафиксировано в 1973 году, минус 26 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9.

    В субботу температура немного понизится и снегопады станут менее обильными. В ночь на воскресенье будет уже минус 7–9 градусов и без существенных осадков.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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