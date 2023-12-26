Под Новый год добавят ограничений на Приморском шоссе и Дальневосточном проспекте

Ремонт трамвайных путей и работы на коммуникациях с 28 декабря изменят схему движения в трех районах Петербурга: Курортном, Приморском и Невском. Два из трех ограничения продлятся до начала января.
До 31 декабря ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино, сообщает 26 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Ограничения коснутся участка от Новодеревенской улицы до Чудного переулка. Там будут прокладывать канализацию.
До 3 января 2024 года ограничат проезд по Парашютной улице от улицы Маршала Новикова до Долгоозерной улицы. Там проложат теплосеть.
А на востоке города до 10 января 2024 года из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов с закрытием сквозного проезда по Новоселов. Объехать участок можно будет по Дальневосточному проспекту, улице Тельмана, Народной улице, Октябрьской набережной, улице Крыленко и проспекту Большевиков. Но напомним, что до 31 января ограничено движение на участке Народной улицы от Володарского моста до Дальневосточного проспекта.