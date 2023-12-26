Под Новый год добавят ограничений на Приморском шоссе и Дальневосточном проспекте

Ремонт трамвайных путей и работы на коммуникациях с 28 декабря изменят схему движения в трех районах Петербурга: Курортном, Приморском и Невском. Два из трех ограничения продлятся до начала января.



До 31 декабря ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино, сообщает 26 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Ограничения коснутся участка от Новодеревенской улицы до Чудного переулка. Там будут прокладывать канализацию.