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    Под Новый год добавят ограничений на Приморском шоссе и Дальневосточном проспекте

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    Ремонт трамвайных путей и работы на коммуникациях с 28 декабря изменят схему движения в трех районах Петербурга: Курортном, Приморском и Невском. Два из трех ограничения продлятся до начала января.

    До 31 декабря ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Репино, сообщает 26 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Ограничения коснутся участка от Новодеревенской улицы до Чудного переулка. Там будут прокладывать канализацию.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 3 января 2024 года ограничат проезд по Парашютной улице от улицы Маршала Новикова до Долгоозерной улицы. Там проложат теплосеть.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А на востоке города до 10 января 2024 года из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов с закрытием сквозного проезда по Новоселов. Объехать участок можно будет по Дальневосточному проспекту, улице Тельмана, Народной улице, Октябрьской набережной, улице Крыленко и проспекту Большевиков. Но напомним, что до 31 января ограничено движение на участке Народной улицы от Володарского моста до Дальневосточного проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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