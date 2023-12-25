Фестиваль Stereoleto объявил даты проведения в Петербурге в 2024 году и первых участников

Музыкальный фестиваль STEREOLETO пройдет в Петербурге 15–16 июня 2024 года в пространстве «Севкабель-порт», рассказали организаторы 25 декабря.
Среди «первой волны» артистов анонсированы Дора, рэпер Хаски, Сироткин, поп-группа «Моя Мишель», а также «Обе две», «электро-брейк-хип-хоп» от группы «Кассета», дебютанты «Несладко», Beautiful Boys, «Бонд с Кнопкой», «Порез на собаке», хор Attaque De Panique и другие.
Всего на фестиваль ждут около 40 артистов и коллективов, которые выступят на трех сценах. Будут работать зоны Stereofood и Stereomarket с работами местных дизайнеров, лаундж-зона с видом на залив и не только.